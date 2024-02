15.02.2024 09:47 Lkw-Brand auf A2 bei Oberhausen: Autobahn zeitweilig voll gesperrt

Wegen eines Lkw-Brandes musste die A2 von Dortmund in Richtung Oberhausen am Kreuz Oberhausen am Donnerstag zeitweilig voll gesperrt werden.

Von Jonas Reihl

Oberhausen - Die A2 bei Oberhausen war am heutigen Donnerstagvormittag zeitweilig voll gesperrt. Grund dafür: ein Lkw-Brand. Die Feuerwehr konnte den Lkw-Brand auf der A2 bei Oberhausen unter Kontrolle bringen (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa Das teilte die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit. Der Vorfall ereignete sich auf der A2 von Dortmund kommend in Fahrtrichtung Oberhausen auf Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen. Dabei sei ein 3,5-Tonner aus Recklinghausen laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Einen Unfall habe es nicht gegeben. Autofahrerinnen und -fahrer hatten zuvor eine starke Rauchentwicklung im vorderen Motorraum des Lkw beobachtet. Nordrhein-Westfalen 800 Jugendliche übernehmen NRW-Parlament: Das ist der Grund dafür Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Für den Einsatz musste zeitweilig die Fahrbahn voll gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Fahrbahn ist allerdings nach wie vor verengt. Wie lange Autofahrerinnen und -fahrer hier noch mit Einschränkungen rechnen müssen, ist derzeit unklar.

