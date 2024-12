Menschliches Leid im Ukraine-Krieg: Das steckt hinter dem NRW-Pressefoto 2024

Von Bettina Grönewald

Düsseldorf - Ein emotionales Bild vom Krieg in der Ukraine ist in diesem Jahr zum NRW-Pressefoto 2024 gekürt worden. Das Gewinner-Foto von Fabian Ritter für den "Spiegel" zeigt den Abschied zweier innig verbundener junger Leute an einem Busbahnhof: Er muss in den Krieg - sie fährt zurück nach Nordrhein-Westfalen.