Nach Flucht aus LVR-Klinik: 36-Jähriger stellt sich, Fahndung aufgehoben

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der 36-Jährige sich am Mittag selbst in der Klinik gestellt, aus der er zuvor geflohen war. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Viersen - Die Polizei in Viersen sucht weiterhin nach einem Mann, der in einer Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) untergebracht und bei einem Termin geflohen ist.

Der 36-Jährige war wegen Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikten in der LVR-Klinik untergebracht. © Kreispolizeibehörde Viersen

Der Mann sei noch immer flüchtig, teilte eine Sprecherin der Polizei in Viersen am Mittwoch mit. Der Mann war nach Polizeiangaben am Montag bei einem begleiteten Termin in Viersen entwichen. Den Angaben zufolge war der 36-Jährige auf Beschluss eines Landgerichts wegen Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikten in der Klinik untergebracht.

Zuletzt sei er am Rathausmarkt in Viersen gesehen worden. "Der Entwichene ist gewalttätig und möglicherweise bewaffnet", hieß es.