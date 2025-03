Neue Zahlen: So viele Schüler in NRW haben eine Migrationsgeschichte

Düsseldorf - Unter den gut 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen haben 44,3 Prozent eine Zuwanderungsgeschichte.

Fast die Hälfte aller Schüler in Nordrhein-Westfalen haben einen Migrationshintergrund. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Laut Statistikamt IT.NRW sind das im aktuell laufenden Schuljahr 2024/25 rund 1,1 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in NRW. Der Anteil sei damit erneut gestiegen - nach 43,0 Prozent und 41,8 Prozent in den beiden Schuljahren zuvor.

An den allgemeinbildenden Schulen kann mit einem Anteil von 46,3 Prozent fast jede zweite Person im Kindes- und Jugendlichenalter auf eine Zuwanderungsgeschichte zurückblicken. Das bedeute einen geringfügigen Anstieg - um 0,9 Prozentpunkte - im Vergleich zum Vorjahr, hieß es unter Verweis auf amtliche Schuldaten.

Hingegen sei der Anteil der Schülerschaft mit Migrationshintergrund an den beruflichen Schulen recht deutlich (2,4 Punkte) geklettert - und liege bei aktuell 36,2 Prozent.

Insgesamt besuchen derzeit 2.516.995 Schülerinnen und Schüler eine der 5407 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in NRW. Die Erhebung erfolgte nicht an Freien Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs.