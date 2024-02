Neues Nadelöhr für Verkehr im Rheinland! Bauarbeiten auf A1 angekündigt

In der Zeit von März bis Juni 2024 müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer auf der A1 bei Leverkusen auf gehörige Einschränkungen einstellen (Symbolbild). © Roberto Pfeil/dpa

Zwischen der Anschlussstelle Burscheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen in Fahrtrichtung Koblenz sollen nämlich Arbeiten an der Verkehrsbeeinflussungsanlage vorgenommen werden.

Das teilte die zuständige Autobahn GmbH am heutigen Donnerstag mit. Demnach stehen den Verkehrsteilnehmern ab Montag, den 11. März, von 9 bis 15 Uhr nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Am Dienstag (12. März) werden von 19 bis 20 Uhr ebenfalls zwei von drei Fahrspuren befahrbar sein, während in der Nacht auf Mittwoch (13. März) bis 6 Uhr lediglich eine Fahrspur frei sein wird.

Hintergrund sind geplante Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Verkehrsbeeinflussungsanlage. Dazu muss laut Autobahn GmbH die Verkehrsführung umgebaut werden.

Unter anderem werden Stauwarntafeln, die gegenwärtig am Fahrbahnrand stehen, auf bereits vorhandene Verkehrszeichenbrücken montiert.

Zudem sollen neue Verkehrszeichenbrücken errichtet werden.