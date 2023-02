NRW-Wetter: Es wird klirrend kalt, aber heiter und regenfrei

Essen - Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet heiter und niederschlagsfrei.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weitere kalte Tage einstellen. © Patrick Pleul/dpa

Am Montagvormittag soll sich die Sonne zeigen, im Tagesverlauf ziehen dann einzelne Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte.

Die Höchsttemperatur liegt bei sechs Grad am Niederrhein und vier Grad in Ostwestfalen, im Bergland soll es um die zwei Grad kalt werden und in Gipfellagen bis zu minus drei Grad.

Die Nacht auf Dienstag wird leicht bewölkt und regenfrei. Das Quecksilber sinkt auf minus ein bis minus fünf Grad ab, im Bergland kann es bei bis zu minus sieben Grad auch zu Frost kommen.

Am Dienstag wird es nach Angaben des DWD heiter, bei Temperaturen bis zu maximal sieben Grad. Im höheren Bergland sollen die Höchstwerte zwischen minus zwei und drei Grad liegen.