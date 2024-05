NRW will gymnasiale Oberstufe reformieren: Das plant das Land jetzt!

Düsseldorf - Die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen soll mit neuen Prüfungsformaten und einem fünften Abiturfach reformiert werden.

Schulministerin Dorothee Feller (58) plant ein fünftes Abiturfach. © Henning Kaiser/dpa

Schulministerin Dorothee Feller (58, CDU) kündigte am Mittwoch Pläne für zentrale Neuerungen an, die erstmals für Schüler und Schülerinnen gelten sollen, die im Sommer 2026 in die gymnasiale Oberstufe eintreten und 2029 ihre Abiturprüfungen ablegen.

Ein bedeutender Aspekt sei die Einführung von neuen Abitur-Prüfungsformaten, sagte Feller im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Das fünfte Abiturfach gebe es in anderen Bundesländern teilweise schon länger - und es solle auch in NRW kommen. Das schwarz-grüne Kabinett habe den Eckpunkten am Dienstag zugestimmt.

Die Bundesländer wollen das Abitur in Deutschland vergleichbarer machen. Als einen Schritt in diese Richtung hatte die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) dazu im Frühjahr 2023 Beschlüsse gefasst.

Feller betonte, die Eckpunkte für NRW bewegten sich nun innerhalb dieses von der KMK gesetzten Rahmens.