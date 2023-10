NRW will keine Bezahlkarten für Flüchtlinge: Das ist der Grund

Der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr (44) will Prepaid-Bezahlkarten für Flüchtlinge. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das teilte das NRW-Flüchtlingsministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. "Vor Einführung einer Karte müsste zunächst geklärt werden, inwiefern eine solche Lösung nicht einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Ausübung der persönlichen Lebensgestaltung sowie des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes bedeutet."

Darüber hinaus sei zu fraglich, inwieweit Geld- oder Sachleistungskarten tatsächlich Verwaltungsaufwand minderten. Laufende Modelle in anderen Bundesländern würden daraufhin beobachtet.

Beim Thema Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber hat der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr (46) den Bundesländern bereits ein einmonatiges Ultimatum gesetzt.

"Ich erwarte von den Ländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen", sagte er der "Bild" (Donnerstag).