NRW: Zuverlässigkeit von Bahnen und Zügen erreicht neuen Tiefpunkt

Rund 14 Prozent aller geplanten Zugfahrten in NRW fielen im Jahr 2023 ganz aus. © Marijan Murat/dpa

Ein weiteres Thema ist die Pünktlichkeit der Züge - die habe sich "auf recht niedrigem Niveau" stabilisiert, hieß es. 78,1 Prozent der Züge erreichten ihr Ziel mit höchstens vier Minuten Verspätung - das war eine minimale Verbesserung im Vergleich zu 2022.



Vor allem bei Regionalexpress-Zügen gab es aber Probleme: Weil sie oft durch mehrere störungsanfällige Knotenpunkte in Ballungsräumen fahren, kamen nur 72,0 Prozent der RE-Züge pünktlich ans Ziel.

Nachhaltige Verbesserungen seien in diesem Bereich erst zu erwarten, wenn in einigen Jahren umfangreiche Bauarbeiten am teils maroden Schienennetz in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen seien. Doch bis dahin werde die hohe Zahl an Baustellen sich eher negativ auf die Zuverlässigkeit der Züge auswirken, stellt der Bericht klar.

Der Bahnverkehr in NRW verbindet auf 101 Linien insgesamt 775 Bahnhöfe. Das größte Verkehrsunternehmen im Schienen-Regionalverkehr in NRW bleibt die Deutsche Bahn mit einem Marktanteil von 52,0 Prozent, dahinter folgen National Express (17,1), Eurobahn (13,5) und Transdev (7,6).