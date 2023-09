Personalnot bei der Bahn in NRW bietet Chance für Quereinsteiger

Düsseldorf - Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will ihre Maßnahmen gegen den Personalmangel im Bahnverkehr noch einmal verstärken.

Ein Lokführer steigt am Kölner Hauptbahnhof in einen Triebwagen der Deutschen Bahn. © Oliver Berg/dpa

Seit Monaten fallen in NRW Züge aus, weil Lokführer oder Stellwerksmitarbeiter fehlen. Verkehrsminister Oliver Krischer (54, Grüne) will an diesem Mittwoch darüber informieren, wie das Land und die Bahnunternehmen mehr Fachkräfte für einen Job bei der Bahn gewinnen wollen.

Der Personalmangel hat jeden Tag Folgen für Tausende Bahnreisende im Land. Auf kleineren Strecken etwa im Ruhrgebiet fuhr im Sommer an manchen Tagen kaum ein Zug. Auch auf stark genutzten Strecken fallen immer wieder Züge aus.

Seit drei Jahren sind Politik und Bahnunternehmen in der Initiative Fokus Bahn NRW zusammengeschlossen, um die Kräfte bei der Personalsuche zu bündeln.

Vor allem Quereinsteiger hat die Initiative im Blick: Nur zwölf Monate dauert eine Umschulung zum Lokführer.