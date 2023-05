Pünktlich zum Feiertag: ADAC rechnet mit gewaltigen Staus an Christi Himmelfahrt

Schon im Vorjahr war Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste Tag des Jahres! © Oliver Berg/dpa

"Der Tag vor Christi Himmelfahrt war 2022 sowohl in NRW als auch bundesweit der zweitstaureichste Tag des Jahres", erklärte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold am Montag.

Am Nachmittag vor dem Feiertag summierten sich 2022 in NRW die Staus zeitweise auf knapp 400 Kilometer. Auch in diesem Jahr würden am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr die meisten Staus erwartet, wenn Berufspendler und Kurzurlauber aufeinanderträfen.



Erfahrungsgemäß nutzten viele Familien den Feiertag am Donnerstag zu einem verlängerten Wochenende mit Kurzurlaub, beispielsweise an der Nordseeküste. Am Feiertag, dem Donnerstag, werde es voraussichtlich auch Staus geben, wenn sich Tagesausflügler bei schönem Wetter auf den Weg in Naherholungsgebiete machten. Dann könnte es auch auf Bundesstraßen voll werden. Auch auf Autobahnen sei am Donnerstag mit viel Verkehr zu rechen, wenn auch nicht so umfangreich wie am Mittwoch.