Schiffs-Kollision auf dem Rhein: Heck aufgerissen!

Das Heck des niederländischen Schiffs wurde aufgerissen. © Polizei Duisburg

Auf Höhe des Duisburger Stadtteil Wanheim kollidierte der belgische Kapitän eines Gütermotorschiffes am Freitagabend mit einem niederländischen Schiff am Anleger, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Belgier hatte das stillgelegte Schiff übersehen und rammte in dessen Heck.

Infolge des Unfalls wurde das niederländische Schiff am Heck aufgerissen und eingedrückt. Gesunken ist das Frachtschiff anschließend aber nicht, da der Riss überhalb des Wasserpegels auftrat und somit kein Rhein-Wasser in die Innenräume eindringen konnte.

Das Schiff des Unfallverursachers blieb unbeschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch eine Verunreinigung des Gewässers trat durch die Kollision nicht auf.