Schulden trotz Bremse? NRW-Landtag berät in Sondersitzung über neue Kredite

Düsseldorf - Wie geht Nordrhein-Westfalen in Zukunft mit geplanten Schulden um? Mit dieser Frage befasst sich am heutigen Montag ab 15 Uhr der Landtag in Düsseldorf.

Allerdings will der Finanzminister auch einen anderen rechtlichen Weg gehen und dafür die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse ziehen. Die besagt, dass in konjunkturell schlechten Zeiten grundsätzlich die Aufnahme von neuen Krediten gestattet ist, diese aber in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs wieder zurückzuführen sind. Wie hoch die Kreditaufnahme in NRW sein wird, ist noch unklar.



Über den Kurs der schwarz-gelben Koalition, "in herausfordernden Zeiten mit Zukunftsinvestitionen und Sparsamkeit wirtschaftliche und soziale Strukturen langfristig zu sichern", wird Optendrenk das Parlament unterrichten.