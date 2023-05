Shuttle-Busse bringen Festivalbesucher aus Köln und Koblenz zu "Rock am Ring"

Köln/Koblenz – Für Besucher aus Koblenz und Köln wird es beim Musikfestival "Rock am Ring" einen Shuttle-Service geben.

Seit 1985 findet das traditionsreiche "Rock am Ring"-Festival statt. © Thomas Frey/dpa

Mit Reisebussen könnten die Musikfans in drei Wochen zum Nürburgring in der Eifel kommen und auch wieder abreisen, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Tickets dafür sind demnach ab diesem Montag online erhältlich. Bis zu 100 Liter Gepäck dürften die Besucher und Besucherinnen mitnehmen, hieß es.

Am ersten Juni-Wochenende erwarten die Fans zahlreiche bekannte Musikerinnen und Musiker bei "Rock am Ring": Neben den Foo Fighters und den Kings Of Leon treten unter anderem auch Die Toten Hosen, K.I.Z, Tenacious D und Apache 207 auf dem Festival auf.