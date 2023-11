Steuereffekt: 2000 Gastro-Betrieben in NRW droht die Schließung!

Düsseldorf - Der Branchenverband Dehoga befürchtet durch die wieder steigende Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie etwa 2000 Betriebsschließungen und weitere gravierende Folgen in Nordrhein-Westfalen .

Aufgrund der Pandemie mussten in NRW nach Angaben des Branchenverbands Dehoga zwischen 2020 und 2021 etwa 6000 Betriebe schließen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Deutlich steigende Preise, weniger Gäste, weniger Umsatz, Umsatzverluste bei Lieferanten, Preisdruck in der Kita- und Schulverpflegung, Arbeitsplatzverluste und eine Verlagerung der Umsätze hin zum Essenmitnehmen, Lieferdiensten und Supermärkten zählte Patrick Rothkopf (52), Präsident des Dehoga NRW, am Freitag die Konsequenzen aus seiner Sicht auf.

Darüber hinaus werde diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die Gastronomie als sozialen Treffpunkt haben, gerade auf dem Land.

Nach 6000 gastronomischen Unternehmen, die coronabedingt den Angaben zufolge zwischen 2020 und 2021 schließen mussten, erwartet Dehoga NRW auf der Basis seiner Umfrage zu möglichen Mehrwertsteuer-Auswirkungen aus dem August etwa 2200 weitere Unternehmensaufgaben zwischen Aachen und Porta Westfalica.

Rothkopf kritisiert steuerliche Unterschiede, wenn ab 1. Januar nur das Essen in Restaurants wieder mit 19 Prozent besteuert werde, für die Essenslieferung, für "Essen to go" und Fertiggerichte aus dem Supermarkt aber weiterhin sieben Prozent gelten.

Dehoga NRW hatte bereits bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse im August erklärt, dass eine wieder höhere Mehrwertsteuer einen deutlichen Anstieg der Preise in der Gastronomie bewirken werde.

95 Prozent der Unternehmer sähen sich gezwungen, ihre Preise zu erhöhen, hieß es.