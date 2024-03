Tausende Schüler dürfen sich freuen: NRW-Landtag macht ganz besonderes Geschenk

Düsseldorf - In der Zeit von den Oster- bis zu den Sommerferien bekommt jede Schülerin und jeder Schüler beim Besuchsprogramm des Landtags eine Miniatur-Ausgabe des Grundgesetzes geschenkt.

Ausgeschenkt werden die Mini-Exemplare an Schüler die am Besuchsprogramm des Landtags teilnehmen. © Julian Stratenschulte/dpa

Bis zu 7500 Exemplare sollen ausgegeben werden, so ein Sprecher des Landtags. Anlass ist das 75-jährige Jubiläum der Verfassung. Sie trat am 23. Mai 1949 in Kraft.

Das Grundgesetz "trägt die Handschrift Nordrhein-Westfalens", teilte der Landtag mit: Der sogenannte Parlamentarische Rat tagte damals in Bonn, Nordrhein-Westfalen stellte mit 17 Vertreterinnen und Vertretern die größte Landesgruppe. Die Eröffnungsrede hielt der damalige NRW-Ministerpräsident Karl Arnold (†57, CDU).

Im Vorwort der Miniaturausgabe schreibt Landtagspräsident André Kuper (63): "Damit unsere Demokratie stark und lebendig bleibt, braucht sie neben einem guten Fundament auch Menschen, die für sie einstehen. Unsere Demokratie muss gelebt und mehr denn je auch verteidigt werden."