Tief Gertrude sorgt für Schnee-Chaos in NRW: Schulen mancherorts auch am Donnerstag zu!

Köln - Tief Gertrude bringt an diesem Mittwoch heftige Schneefälle und Temperaturen jenseits der Null-Grad-Marke mit sich. In Köln sind am Nachmittag schon zahlreiche Straßen vom Schnee belegt.

Wie bereits vorab besprochen habe man sich in Arnsberg dazu entschieden auch am morgigen Donnerstag auf Präsenzunterricht zu verzichten. Glatteis und Schneefall würden den Schulweg zu einem unnötigen Risiko machen.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte kam es alleine in Bonn aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse zu 20 Unfällen innerhalb einer Stunde.

Schon heute seien an manchen Orten die Schulen geschlossen geblieben. Möglich, dass auch am morgigen Donnerstag zahlreiche Gebäude versperrt bleiben.

Darüber beraten in diesen Stunden die Bezirksregierungen. "Wir sondieren noch die Lage und werden am Nachmittag eine Entscheidung treffen", hieß es aus Arnsberg. Auch in der Domstadt könnte es am Donnerstag noch einmal zum Ausfall von Präsenzunterricht kommen.