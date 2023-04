25.04.2023 08:59 Trüb und kühl: Dichte Wolken und Schauer in NRW erwartet

Essen - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt trüb und kühl. In Nordrhein-Westfalen bleibt es auch in den kommenden Tagen kühl und regnerisch. © Roland Weihrauch/dpa Am Dienstag ist der Himmel wechselhaft bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Zudem ist im Tagesverlauf mit einzelnen Regenschauern zu rechnen, die am Abend abklingen sollen. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis zwölf Grad. Im Bergland erwarten die Meteorologen teils Schneeschauer bei vier bis sieben Grad. Nordrhein-Westfalen Nach Download-Fiasko im Zentralabitur: NRW-Schulministerium entdeckt weiteren IT-Fehler In der Nacht zu Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen einem und minus einem Grad. Zur Wochenmitte sieht es etwas freundlicher aus. Laut DWD soll es heiter bis wolkig und überwiegend trocken werden. Mit Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad bleibt es dennoch kühl.

Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa