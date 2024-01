21.01.2024 07:37 Trümmerteile von gesprengter A45-Talbrücke als Souvenir für den guten Zweck

Bruchstücke der gesprengten Rahmedebrücke an der zentralen A45 in Lüdenscheid werden derzeit in Handarbeit zu Souvenirs aufbereitet.

Lüdenscheid - Ein Stück Autobahnasphalt als Kühlschrank-Magnet oder als Hingucker auf einem kleinen Sockel: Bruchstücke der gesprengten Rahmedebrücke in Lüdenscheid werden derzeit in Handarbeit zu Souvenirs aufbereitet. In Werkstatträumen der Caritas werden die Brücken-Bruchstücke aufgearbeitet. © Bernd Thissen/dpa Einige Wochen nach dem Abbruch der Talbrücke an der zentralen A45 am 7. Mai 2023 habe man für das ungewöhnliche Vorhaben sechs Tonnen Asphalttrümmer erhalten, sagte Lüdenscheids Caritasdirektor Stefan Hesse (51) der Deutschen Presse-Agentur. Die kleinen Unikate seien gefragt, würden von Privatleuten oder auch Unternehmen gekauft. Der Erlös fließe sozialen oder kulturellen Projekten aus der Region zu, die von dem Desaster rund um die seit Dezember 2021 gesperrte, dann gesprengte Brücke arg getroffen seien. Nordrhein-Westfalen Tief Gertrude sorgt für Schnee-Chaos in NRW: Schulen mancherorts auch am Donnerstag zu! Man habe auch einige Politiker in Bund und Land mit den Steinchen bedacht. Die Idee hatten Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (47), Caritas, Stadtmarketing und der Kulturverein Willi&Söhne ausgetüftelt.

Titelfoto: Bernd Thissen/dpa