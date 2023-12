Verbot tritt 2024 in Kraft: NRW sagt "Gärten den Grauens" den Kampf an!

Düsseldorf - Kommunen in Nordrhein-Westfalen können ab dem Jahr 2024 leichter gegen Schottergärten vorgehen. In der zum ersten Januar wirksam werdenden neuen Landesbauordnung ist ein schon länger geltendes Verbot nicht begrünter Gartenflächen präziser gefasst worden.

Auch der Städte- und Gemeindebund in NRW sieht in der neuen Regelung ein "deutliches Signal an Bürgerinnen und Bürger, dass Schottergärten keine Option sind", wie NRW-Hauptgeschäftsführer Christof Sommer mitteilte.

Mit der Gesetzeskonkretisierung könnten Grundstücksbesitzer und -besitzerinnen den Sachverhalt nun leichter nachvollziehen. "Mit der Präzisierung lassen sich von vorneherein Rechtsstreitigkeiten unterbinden, die die Bauaufsichtsbehörden möglicherweise in der Vergangenheit abgeschreckt haben", so Wegner.

Bereits das bestehende Gesetz sah vor, dass nicht überbaute Grundstücke wasseraufnahmefähig gestaltet und begrünt werden müssen, erklärt Expertin Wegner. "Weil Schottergärten diese Merkmale nicht haben, sind sie also faktisch schon lange verboten", so Wegner.

Grüne Vorgärten bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen und fördern so die Artenvielfalt. © Patrick Pleul/dpa

Bei der Diskussion um Schottergärten geht es dabei um viel mehr als Geschmacksfragen, betont die Biologin Wegner. Insbesondere an heißen Sommertagen heizen sich die Steine so stark auf, dass sie noch nachts Hitze abgeben und das Mikroklima in der Stadt beeinträchtigen. Grüne Vorgärten dagegen bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen und fördern so die Artenvielfalt.



Außerdem könne Regenwasser leichter versickern und die Grundwasserspiegel auffüllen - damit dient ein Schottergartenverbot auch dem Schutz vor Überflutungen. "Argumente Schottergärten zurückzubauen, gibt es genug - gerade im dicht bebauten NRW mit seinem hohen Versiegelungsgrad", sagt Wegner.

Mit der richtigen Gestaltung, etwa als naturnaher Steingarten oder mit vielen Stauden und Gehölzen, gebe es auch pflegeleichte und klimaangepasste Alternativen.