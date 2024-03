23.03.2024 06:00 Verkehrschaos zu Beginn der NRW-Osterferien: Diese Bremsklötze gibt's am Samstag!

Düsseldorf - Für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen haben am Freitag die Osterferien begonnen. Auch am Samstag ist deshalb wieder mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Auch am Samstag (23. März) wird es auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen wieder mächtig voll werden. © Mia Bucher/dpa Der ADAC erwartet sowohl am Morgen als auch am Nachmittag einen starken Reiseverkehr, zudem drohen Einschränkungen. So sollte die Autobahn 42 ab Oberhausen-Zentrum in Richtung Dortmund von Freitagabend bis zum 28. März um 12 Uhr gesperrt werden. Grund ist der Aufbau einer Wiege- und Schrankenanlage für die bestehende Sperrung über den Rhein-Herne-Kanal bei Bottrop. Deutlich schwieriger wird in den kommenden Tagen außerdem das Reisen per Bahn. Denn hier sind wichtige Strecken rund um Duisburg gesperrt. Nordrhein-Westfalen Gefährliche Insekten auf dem Vormarsch in NRW: "Melden Sie jede Sichtung!" Neben zahlreichen Nahverkehrszügen zwischen Rheinland und Ruhrgebiet trifft das auch den Fernverkehr. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen hält während der Sperrung bis zum 8. April so gut wie kein Fernzug. Auch in Köln, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Dortmund haben die Bauarbeiten Auswirkungen auf ICE-Verbindungen.

