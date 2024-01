Vodafone stellt kommende Woche das Kabelnetz um: Was das für Kunden bedeutet!

Düsseldorf - Wer in Nordrhein-Westfalen über den Kabelanschluss Radio hört, muss sich auf Umstellungen gefasst machen. Der Betreiber Vodafone hat angekündigt, das analoge Radiosignal in seinem nordrhein-westfälischen Teilnetz am kommenden Mittwoch (10. Januar) abzuschalten.