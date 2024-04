Von Nazis gestohlen: Raubkunst-Gemälde darf in NRW bleiben!

Neuss - Einigung im Fall eines historischen Gemäldes von 1899, das in Neuss ausgestellt ist: Das Werk "La Promenade" des französischen Malers Edouard Vuillard (1868 - 1940) darf im Clemens-Sels-Museum bleiben, auch wenn es ursprünglich nicht dort hingehört!

NRW-Kultusministerin Ina Brandes (46, CDU) freut sich über die Einigung. In einer Mitteilung aus dem Ministerium heißt es: "Unrecht kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber neues Unrecht kann verhindert werden. Das gilt gerade beim NS-verfolgungsbedingten Entzug von Kulturgütern."

Dass es nun bleiben kann, liegt an einer Entschädigungsvereinbarung. Rund 300.000 Euro zahlte das Land NRW gemeinsam mit mehreren Kulturstiftungen an den Erben, um das Bild behalten zu dürfen.

Das Bild, das Frau mit Kind in ländlicher Umgebung zeigt, war 1941 von den Nazis in Frankreich zwangsversteigert worden. Der jüdische Besitzer des Gemäldes war kurz zuvor verstorben. Den Erben wurde der Erlös daran damals vorenthalten.

In den 1998 verfassten Washingtoner Prinzipien ist grundsätzlich geregelt, dass für Kulturgüter, die von den Nazis zwischen 1933 und 1945 geraubt wurden, faire Lösungen gefunden werden müssen. So wie es in diesem Fall jetzt auch passiert ist.