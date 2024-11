Von wegen Freund und Helfer! So viele Beschwerden gab es gegen die NRW-Polizei

Düsseldorf - Die Polizei gilt in Deutschland bekanntlich als Freund und Helfer. Doch nicht alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen scheinen mit der Arbeit der Beamten zufrieden zu sein.

NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) hat den neuen Beschwerdebericht mit seinem Ministerium veröffentlicht. © Henning Kaiser/dpa

Bei den Beschwerden gegen polizeiliche Maßnahmen wurde in 46 Prozent der Fälle deren Rechtmäßigkeit angezweifelt.

13 Prozent der Beschwerdeführer hatten Zweifel an der Zweckmäßigkeit und 17 Prozent an der Verhältnismäßigkeit. In 24 Prozent der Fälle beschwerten sich die Bürger über vermeintliche oder tatsächliche Untätigkeit.

Die Beschwerdestatistik erfasst aber auch das Gegenteil, nämlich Lob und Dank für die Polizei. Und dabei war ein deutlicher Rückgang feststellbar: von 577 lobenden und dankenden Eingängen im Vorjahr auf 486 im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Rückgang um 15,8 Prozent.

Wie sich die Zahl der Beschwerden im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat, lässt sich wegen einer Umstellung der Statistik nicht sagen.