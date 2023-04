Wegen Bauarbeiten: A59 bei Leverkusen am Wochenende komplett dicht

Leverkusen - Autofahrer müssen bei Leverkusen am Wochenende mehr Zeit einplanen: Ein Abschnitt der A59 ist in beide Richtungen nicht befahrbar.

Die Sperrung auf dem A59-Teilstück bei Leverkusen beginnt am Freitagabend um 20 Uhr und endet am Montagmorgen um 5 Uhr. © Roland Weihrauch/dpa

Wegen Bauarbeiten im Kreuz Leverkusen-West wird die Autobahn 59 an diesem Wochenende zwischen dem Autobahnkreuz und dem Übergang zum Westring in Leverkusen in beiden Richtungen gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 20 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Wer hier unterwegs ist, muss einen Umweg fahren.



Eine Umleitung ist demnach ausgeschildert und führt ab dem Kreuz Leverkusen-West über die A1 bis zum Kreuz Leverkusen sowie über die A3 bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum.