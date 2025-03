WG-Zimmer in Nordrhein-Westfalen: Hier sind die Bleiben am teuersten

Düsseldorf - In Düsseldorf und Köln sind die WG-Zimmer für Studierende unter den nordrhein-westfälischen Uni-Städten am teuersten.

Die Mieten für WG-Zimmer in Nordrhein-Westfalen steigen weiter an. © Daniel Naupold/dpa

In der Landeshauptstadt kostet eine WG-Unterkunft im Mittel kurz vor dem Sommersemester 590 Euro, in Köln 583 Euro. Im Bundesvergleich liegen die beiden Städte deutlich hinter Spitzenreiter München mit 800 Euro für ein WG-Zimmer.

Die Zahlen gehen auf eine Auswertung des Moses-Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervor. Am günstigsten können Studierende in NRW demnach in Bochum (380 Euro), in Bielefeld (357 Euro) und in Paderborn (354 Euro) wohnen.

Deutschlandweit liegen die WG-Zimmer-Kosten im Mittel bei 493 Euro, wobei es große regionale Unterschiede gibt. Nur in 23 von 88 Städten reicht die Bafög-Wohnpauschale von aktuell 380 Euro für ein gewöhnliches Zimmer aus.

Für die Auswertung wurden 8.800 Angebote auf wg-gesucht.de analysiert. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studierenden. In die Auswertung genommen wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit insgesamt zwei oder drei Bewohnern.