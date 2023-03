Wochenende zum Verkriechen in NRW: Kälte, Regen und Glättegefahr!

Essen - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird ungemütlich - und auch zu Beginn nächster Woche ist keine Besserung in Sicht.

Regentropfen haben sich während des Regens auf einen blühenden Krokus abgesetzt. © Monika Skolimowska/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen meldete für den Samstag gebietsweise leichten Regen oder Sprühregen und Regenschauer für den Sonntag.

Zudem sei im Bergland an beiden Tagen mit Schneefall zu rechnen. Am Sonntag könne es aber auch in tieferen Lagen zu Schneeregen oder Schauern kommen. Der DWD warnt daher vor örtlicher Glättegefahr.

Die Temperaturen erreichen am Wochenende fünf bis acht Grad am Samstag sowie bis zu sieben Grad am Sonntag.

Auch die neue Woche geht laut DWD regnerisch weiter. Am Montag erreichen die Temperaturen bei stark bewölktem Wetter zwischen vier und sieben Grad.

Im Bergland kommt es voraussichtlich weiterhin zu Schneeregen.