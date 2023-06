Zahlen machen deutlich: So viele Messerattacken gab es 2022 in NRW

Düsseldorf - Im vergangenen Jahr hat die Polizei in NRW insgesamt 5081 Fälle mit dem Tatmittel "Stichwaffe" erfasst.

Mehr als 5500 Personen wurden im vergangenen Jahr Opfer von Messerattacken. © Daniel Bockwoldt/dpa

In 625 Fällen wurde laut Innenministerium dabei ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer benutzt, in 4343 Fällen ein sonstiges Messer und in 113 Fällen eine andere Stichwaffe.

Die Zahlen stammen aus einem Papier des Innenministeriums für den Düsseldorfer Landtag.



Die AfD-Fraktion hatte nach der Statistik für 2022 gefragt. Laut Antwort des Ministeriums wurden 5541 Menschen erfasst, die Opfer bei den besagten Straftaten wurden - wie viele davon bedroht, verletzt oder gar getötet wurden, geht aus dem Papier nicht hervor.