Zum Valentinstag: Fünf romantische Tipps für verliebte Paare aus NRW

Köln - Am Freitag ist wieder Valentinstag - für viele der Tag der Liebe. Zahlreiche Paare nehmen sich an dem Tag Zeit für einen romantischen Ausflug.

In Wuppertal gibt es in der Historischen Stadthalle am Freitag ein Konzert bei Kerzenlicht, das sogenannte "Valentinstagspecial". Dort soll romantische Musik laufen, beispielsweise von Elton John, den Beatles oder Elvis Presley.

Ein Klassiker ist natürlich die Hohenzollernbrücke in Köln . Mit einem wunderbaren Ausblick über Stadt, Rhein und den Dom können Paare über die Brücke spazieren. Viele bringen dabei seit Jahren ein Schloss - mit Namen und Datum beschriftet - an der Brücke an als Zeichen ihrer Liebe.

Welche Orte und Aktivitäten bieten sich in Nordrhein-Westfalen dafür an? Ein Überblick:

In Aachen gibt es zum Valentinstag das Angebot "Verliebt in Aachen" vom "Aachen Tourist Service". Der Eintritt in Museen ist ermäßigt, es gibt romantische Menüs in Restaurants sowie vergünstigte Übernachtungen und spezielle Angebote im Einzelhandel.

Der Grugapark in Essen wird zwar nicht nur, aber auch am Valentinstag in zauberhaftem Licht erstrahlt und bietet somit die Möglichkeit für einen romantischen Spaziergang.