28.02.2023 17:59 Zur Rettung der Schulen in NRW: SPD will Milliarden in Sanierungen und Neubauten stecken

Die SPD in Nordrhein-Westfalen plant in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungspläne an Schulen. Verschafft ihr das wieder mehr Ansehen bei den Wählenden?

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Erreicht die SPD in Nordrhein-Westfalen mit diesem Vorhaben mehr, als dass sie sich schadet? Die Sozialdemokraten wollen ein milliardenschweres Förderungsprogramm für die Schulen in NRW auf den Weg bringen. Die SPD plant in NRW umfangreiche Sanierungen und Neubauten von Schulgeländen. © Federico Gambarini/dpa Rund 2,5 Milliarden Euro will die SPD im bevölkerungsreichsten Bundesland in die Sanierung und den Neubau von Schulgeländen stecken. Wie ein Fraktionssprecher am Dienstag mitteilte, will die SPD dem Parlament in den kommenden Tagen einen entsprechenden Antrag vorlegen. Zuvor hatte die Rheinische Post in ihrer Print-Ausgabe über die Pläne der Sozialdemokraten berichtet. Nordrhein-Westfalen 15 NRW-Schulen als Verbraucherschulen ausgezeichnet: Keine einzige in Köln dabei! Und das Geld? Das soll bis 2030 über ein Sondervermögen Schritt für Schritt bereitgestellt werden - so die Vorstellung der SPD. Anlass für die Pläne sind laut dem Fraktionssprecher die baulichen Situationen in zahlreichen Schulen in Nordrhein-Westfalen. "Sie sind prekär, insbesondere in finanzschwachen Kommunen."

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa