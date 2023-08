19.08.2023 12:00 Ehepaar gerät mit Motorboot in Seenot und droht auf die offene See zu treiben

Am Freitagnachmittag ist ein Ehepaar auf der Ostsee vor Kühlungsborn in Seenot geraten und drohte auf mit ihrem Boot auf die offene See zu treiben.

Von Robert Stoll

Kühlungsborn - Glück gehabt! Ein Ehepaar aus Stuttgart ist am Freitagnachmittag auf der Ostsee vor Kühlungsborn (Landkreis Rostock) mit ihrem Sportboot in Seenot geraten. Das Motorboot war vor der Küste von Kühlungsborn in Seenot geraten. © Die Seenotretter/DGzRS/dpa Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) erklärte, waren der Mann und die Frau von den Wind- und Seegangsbedingungen der Ostsee überrascht worden. Ein Segler hatte das Boot auf seinem unsteten Kurs beobachtet und die Rettung alarmiert. Als die Seenotretter das Schiff etwa fünfeinhalb Kilometer vor der Küste von Kühlungsborn antrafen, drohte es aufgrund des starken Seegangs immer wieder auf die offene See zu laufen. In Begleitung eines Schleppers, der das neun Meter lange Motorboot vor Wellen und Böen schützen sollte, wurde es zurück in den Hafen von Travemünde gebracht. Das Ehepaar war völlig erschöpft, blieb ansonsten aber körperlich unversehrt.

Titelfoto: Die Seenotretter/DGzRS/dpa