Darum kostet der Döner in dieser Stadt mittwochs nur 3 Euro!

Frankenthal/Pfalz - Ganz Deutschland stöhnt über hohe Dönerpreise. Ganz Deutschland? Nein! In Frankenthal ( Rheinland-Pfalz ) kostet das gefüllte Fladenbrot zum Teil nur drei Euro. Wie ist das möglich?

Noch zweimal gibt es die preisreduzierten Döner. Dann bieten die Ganztagsschulen in Frankenthal wieder zwei Mittagessen an und die Aktion endet damit. © 123Rf/foodandmore

Bei der Aktion "Döner für alle" bieten Buden in Frankenthal das gefüllte Fladenbrot Schülerinnen und Schülern zum Freundschaftspreis an - vorerst mittwochs zwischen 12 Uhr und 14 Uhr.

"Während bundesweit über Dönerpreise diskutiert und selbst der Bundeskanzler auf TikTok gefragt wird, wann der Döner wieder drei Euro kostet, haben wir vor Ort eine Lösung gefunden", sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer schmunzelnd der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund ist, dass in Frankenthaler Ganztagsschulen zurzeit nur ein Mittagessen angeboten wird und die Schüler sich Alternativen suchen.

"Wenn der Wunsch nach einem Drei-Euro-Döner so laut wird, dass er mich sogar in den Schulpausen erreicht, wird es Zeit, zu handeln", erzählte FWG-Politiker Meyer. "Ein guter Döner - auch in Ergänzung zu unserem Schulessen - geht immer."

Dazu hat Meyer mit den kooperierenden Läden in der Stadt vereinbart, dass diese die Mahlzeit mittwochs zur Mittagszeit verbilligt anbieten. Die Differenz zum regulären Preis geht aufs Haus.