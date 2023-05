Nach spektakulärem Transport: U-Boot U17 kommt heute ans Ziel

Bereits am vergangenen Mittwoch kam die U17 in Speyer an. Über Land wird sie jetzt zum Technik Museum gebracht. © Uwe Anspach/dpa

Im Schritttempo wird das knapp 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Gefährt einer Sprecherin zufolge am Vormittag vom örtlichen Naturhafen in das Ausstellungshaus gebracht.

In Speyer wird an dem Stahlkoloss zunächst gearbeitet, bevor U17 wohl 2024 in ein Museum in Sinsheim (Baden-Württemberg) kommt.

Das U-Boot der Klasse 206A war vor drei Wochen in Kiel auf einen Schwimmponton gehievt worden.

Von dort ging es über den Nord-Ostsee-Kanal und die Nordsee zunächst nach Rotterdam und dann rheinaufwärts an Köln, Mainz und Mannheim vorbei nach Speyer.