Güterzug entgleist im Hauptbahnhof Mainz: Verspätungen und Ausfälle

Main - Ein Güterzugwaggon ist am Mittwochmorgen im Mainzer Hauptbahnhof entgleist.

Das Eisenbahnbundesamt nehme die Ermittlungen auf, kündigte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Kaiserslautern an.

Beamte der Bundespolizei suchen nach Spuren an dem entgleisten Waggon. © Ira Scheible/dpa

Wegen der nötigen Sicherungs- und Reparaturarbeiten mussten mehrere Gleise gesperrt werden.

Daher kommt es seit Mittwochvormittag zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rund um den Mainzer Hauptbahnhof.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fährt zwar der Regionalverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden, allerdings könne es zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen.

Die Fernverkehrszüge, die in Mainz halten sollten, hatten zunächst in Wiesbaden gehalten, mittlerweile sei aber auch wieder ein Halt in Mainz möglich, sagte eine Sprecherin.

Polizei und Bahn können noch nicht abschätzen, wie lange die Störungen andauern.