19 Jahre nach Feuertod: Demonstranten gedenken Oury Jalloh (†36) in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau haben am Sonntag laut Polizei mehrere Hundert Menschen an den Asylbewerber Oury Jalloh erinnert, der vor 19 Jahren bei einem Feuer in einer Polizeizelle gestorben war.

Mehrere Hundert Menschen folgten dem Aufruf zur Demonstration. © Sebastian Willnow/dpa

Am Vormittag seien zunächst im Gedenken an den Mann aus Sierra Leone vor dem Polizeirevier Blumen niedergelegt und eine Kerze angezündet worden, teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

Gut 20 Menschen seien dabei gewesen, hieß es. Anschließend war am späten Nachmittag ein Demonstrationszug durch die Stadt mit mehreren Kundgebungen geplant. Die Demonstranten fordern Aufklärung und Gerechtigkeit.



Das Gedenken steht auch in diesem Jahr unter dem Motto "Oury Jalloh - Das war Mord!". Die Todesumstände gelten auch nach zwei Landgerichtsprozessen als nicht aufgeklärt.

Nach den Ermittlungen der Behörden soll Jalloh am 7. Januar 2005 in der Gewahrsamszelle einen Brand selbst gelegt haben, obwohl er in dem Raum an Händen und Füßen gefesselt war. Er war zu dem Zeitpunkt betrunken und stand unter Drogen.