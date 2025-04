20 Veranstaltungen zum "Tag der Arbeit" in Sachsen-Anhalt geplant

Organisiert wurden die Veranstaltungen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). © Christoph Reichwein/dpa

Unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" sind die Menschen am Donnerstag aufgerufen, auf die Straße zu gehen und friedlich ihre Stimme für eine gerechtere Arbeitswelt zu erheben, wie der DGB Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte.

Große Kundgebungen soll es in Magdeburg und Halle geben. Auch in Oschersleben in der Börde, in Wernigerode im Harz sowie in Stendal und Gardelegen in der Altmark seien Aktionen anlässlich des Mai-Feiertags geplant, hieß es.

Susanne Wiedemeyer, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt und Leiterin des DGB-Landesbüros, wird den Angaben zufolge in der Landeshauptstadt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen.

Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) habe ihr Kommen und ein Grußwort angekündigt, hieß es.

Informationsstände von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden sowie Live-Musik bilden den Rahmen für Kundgebung und Fest auf dem Alten Markt.