Anwohner hören Knall, dann steht Haus lichterloh in Flammen

Hohenmölsen - Im Burgenlandkreis wurde ein Einfamilienhaus nach einem Brand völlig zerstört. Ein Bewohner wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Einfamilienhaus stand lichterloh in Flammen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Werschen

Im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen hörten Anwohner am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2.30 Uhr einen Knall und bemerkten den Brand, wie die Polizei in Halle am Nachmittag mitteilte.

Ein 29-Jähriger, der sich allein im Haus befand, wurde in ein Krankenhaus gebracht.