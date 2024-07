Auto gestohlen und davongekommen: Polizei Börde sucht nach Hinweisen

Samswegen - Im März dieses Jahres wurde ein abgeschlossenes Auto direkt vor dem Zuhause des Besitzers in Samswegen ( Sachsen-Anhalt ) gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

Erkennt jemand diesen Mann? Er hat im März ein Auto gestohlen und wird seitdem gesucht. © Polizeiinspektion Magdeburg

In dem kleinen Ort in der Niederen Börde gab es im März einen kuriosen Fall, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Dienstag mitteilte.

In der Nacht zum Freitag, dem 15. März, wurde ein gesichertes Auto in der Haidbergstraße, direkt vor der Wohnanschrift des Besitzers, geklaut.

Das muss zwischen 21 Uhr am Vorabend bis Freitagmorgen um 10.23 Uhr früh passiert sein.

Der gestohlene Daimler-Benz hat einen Wert von 50.000 Euro.