Bahn-Tochter "Start" übernimmt ab Sonntag Diesel-Netz von Abellio

Magdeburg - Vor allem bei Fahrten in den Harz , Richtung Niedersachsen und in den Süden sind die grauen Abellio-Züge bei Passagieren bekannt. Daran ändert sich nichts - trotz neuem Logo.

Trotz neuem Eigentümer werden die Züge sich zunächst optisch nicht ändern. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Das derzeit noch vom Bahnunternehmen Abellio betriebene Dieselnetz in Sachsen-Anhalt wird ab dem kommenden Sonntag von der Bahntochter Start übernommen.

Sowohl ein Großteil des Personals als auch der Züge werde dabei zum neuen Anbieter wechseln, teilte eine Sprecherin der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH mit.

Im Erscheinungsbild der Bahnen werden sich zunächst wenig ändern. Einzig die Logos sollen zunächst getauscht werden. In den kommenden Jahren sollen die Züge dann ein neues Erscheinungsbild im Landesdesign der Nahverkehrsgesellschaft Nasa bekommen.

Auch der bisherige Fahrplan bleibe im Wesentlichen bestehen, teilte die Unternehmenssprecherin mit. Es gebe lediglich kleine Anpassungen.

So werde es am Wochenende eine neue Fahrtmöglichkeit von Wolfsburg nach Magdeburg geben. Eine schwach nachgefragte Fahrt zwischen Magdeburg und Güsten in der Nacht werde entfallen.