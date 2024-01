02.01.2024 15:14 Böller in Hand explodiert: 14-Jähriger zieht sich schwerste Verletzungen zu

Am Montagabend wurde ein Teenager in Sachsen-Anhalt durch einen explodierenden Böller in seiner Hand schwer verletzt.

Von Anna Gumbert

Pakendorf - Auch am Montagabend noch konnten einige Böller-Fans ihre Finger nicht von den Feuerwerkskörpern lassen. Für einen Teenager aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ging das Spiel mit dem Feuer nicht gerade glimpflich aus. Der Böller war noch in der Hand des Teenagers detoniert. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wurden die Einsatzkräfte am Montagabend um 20.30 Uhr auf die Kreisstraße K1781 kurz vor Pakendorf alarmiert. Die Beamten trafen dort auf einen schwer verletzten 14-Jährigen, der einen Böller gezündet hatte, welcher noch in seiner Hand explodierte. Ein 16-jähriges Mädchen wurde dabei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Polizei übernahm ein Notarzt die Behandlung des Schwerverletzten. Dieser wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa