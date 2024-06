Bundes-Mathe-Olympiade: 13 Schüler aus Sachsen-Anhalt treten an!

Magdeburg - In den kommenden Tagen fahren 13 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt zur Bundesrunde der diesjährigen Mathematik-Olympiade nach Flensburg in Schleswig-Holstein .

13 Schüler aus Sachsen-Anhalt treten in den kommenden Tagen bei der Mathematik-Olympiade in Schleswig-Holstein an. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei seien Mädchen und Jungen aus Gymnasien in Halle, Wittenberg und Magdeburg sowie aus dem Internatsgymnasium Landesschule Pforta aus den Klassenstufen 8 bis 12, teilte der Verein Elemente am Samstag in Magdeburg mit.

Angeführt werde das Team von Florian Jäniche, der schon zum fünften Mal an einer Bundes-Mathematik-Olympiade teilnehme und mehrfach unter den Ersten dabei gewesen sei.

Vier Schülerinnen und Schüler nehmen zum ersten Mal an diesem Wettbewerb zur Ermittlung der besten jungen Mathematiker Deutschlands teil.