Das sind die beliebtesten Babynamen 2023 in Sachsen-Anhalt!

Magdeburg/Ahrensburg - 2023 geborene Mädchen haben in Sachsen-Anhalt besonders häufig die Vornamen Ella, Mia und Mathilda erhalten. Sie finden sich ganz vorn in der am Freitag vorgestellten Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld (56) aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein.