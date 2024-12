Deutschlandticket wird teurer: Welche Bedenken Sachsen-Anhalt nun hat

Magdeburg - Zum 1. Januar wird das Deutschlandticket teurer. Statt 49 kostet es 58 Euro. Den Landkreisen in Sachsen-Anhalt geht es darum, Verluste ausgeglichen zu bekommen.

Das Deutschlandticket wird teurer. Sachsen-Anhalts Landkreise haben Bedenken. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Landkreise äußern wegen der Finanzierung des Deutschlandtickets im kommenden Jahr Bedenken. Auch die Tariferhöhung auf 58 Euro monatlich decke nicht die tatsächlich entstehenden Kosten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), teilten mehrere Landkreise auf dpa-Anfrage mit.

Der ÖPNV sei gerade beim günstigen Deutschlandticket auf eine öffentliche Finanzierung angewiesen. Derzeit stehen in einigen Landkreisen Entscheidungen darüber an, ob das Deutschlandticket weiter in den Tarifgebieten gelten soll.

Dabei habe die Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket von 49 auf 58 Euro auch positive Auswirkungen für die Betreiber des ÖPNV. Im Landkreis Wittenberg habe der Verkauf des Tickets durch das zuständige Verkehrsunternehmen zu mehr Fahrgeldeinnahmen geführt, teilte ein Sprecher des Landkreises Wittenberg mit.

Dies habe dazu geführt, dass der Landkreis weniger Ausgleichszahlungen für Verluste leisten müsse. Die angekündigte Preiserhöhung könne daher sogar zu einer Erhöhung der Kostendeckung im ÖPNV führen, wenn die Akzeptanz des Deutschlandtickets trotz der Preiserhöhung auf derzeitigem Niveau bleibe. Der Saalekreis schätzt die Entwicklung ähnlich ein.