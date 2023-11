Drei Monate nach Schulstart: Bereits elf "verfassungsfeindliche Vorfälle" an Schulen

Die meisten verfassungsfeindlichen Vorfälle an Schulen sind Schmierereien mit Hakenkreuzen oder Sigrunen. (Symbolbild) © Jochen Lübke/dpa

Die Polizei in Sachsen-Anhalt gab an, dass es im vergangenen Jahr etwa 70 Anzeigen wegen solcher sogenannten Propagandadelikte gegeben habe.

Allerdings: "Die Eingrenzung von Tatörtlichkeiten auf Schulen ist nur anhand einer freitextlichen Suche möglich", ergänzte ein Sprecher der Polizei.

Rund zwei Drittel dieser Delikte an Schulen würden in Form von Graffiti oder Farbschmierereien begangen. "Dies beinhaltet im Wesentlichen nationalsozialistische Symboliken (Hakenkreuze, Sigrunen)", führte der Sprecher in einer schriftlichen Antwort aus.

Zudem spielten das Zeigen des Hitlergrußes oder Grußformeln wie "Sieg Heil" und "Heil Hitler" eine "nicht unwesentliche Rolle". Nach Angaben des Sprechers ist in den vergangenen fünf Jahren keine Tendenz zur Anzahl der Propagandadelikte ersichtlich.

Vor wenigen Monaten war eine Schule in Brandenburg bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil zwei Lehrkräfte in einem Brandbrief geschildert hatten, sie seien an der Schule täglich mit Rechtsextremismus konfrontiert.

Die Lehrer waren nach ihrem Brief rechten Anfeindungen ausgesetzt und verließen später die Schule.