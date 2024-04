"Einmalig in Europa": Archäologischer Sonderfund wird im Arendsee geborgen

Arendsee - Eine Mannschaft von Tauchern und Technikern bereitet in achttägiger Arbeit die Bergung eines rund 800 Jahre alten Prahmboots im Arendsee ( Altmark ) vor.

"Die Verzierungen an diesem Binnenschiff sind einmalig", sagte Thomas. "Ich kenne keinen vergleichbaren Fund, der solche figürlichen Darstellungen von Tierköpfen an Bug und Heck hätte. Es könnte ein Bär und auf der anderen Seite ein Vogel sein, aber das werden wir nach der Bergung genauer wissen."

"Die Arbeiten beginnen am 26. April und dauern bis zum 3. Mai. Dafür wird auf dem Wasser mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks eine 50 Quadratmeter große Plattform mit Notstromaggregaten und einer Krananlage aufgebaut." Zudem kommt ein Unterwasserroboter mit Greifarm und Sonarsystem vom Fraunhofer-Institut zum Einsatz. Das Team umfasst 22 Mitarbeiter, davon sechs Taucher.

"Zwei große Pumpsysteme werden in 32 bis 34 Metern Tiefe das Prahmboot vollständig von Sedimenten befreien", sagte Projektleiter Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur.

Mithilfe von Tauchrobotern und Pumpsystemen soll der Fund geborgen werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Vergleichbare Funde kennt man bislang nur von Hochseeschiffen. Das Prahmboot gehörte vermutlich zum Kloster am Arendsee, das im 13. Jahrhundert auf Betreiben der Askanier errichtet wurde. Erster "Schiffseigener" könnte der Brandenburger Markgraf Otto IV. (um 1238-1308/09) gewesen sein.

Wahrscheinlich diente der Prahm zum Transport von Bewohnern und Materialien wie landwirtschaftlichen Gütern des Klosters. Darauf deutet auch die von den Archäologen gefundene Ladung von Getreide und Bauholz hin.

Das Boot wurde durch Ruder und Segel angetrieben. Die bisherigen Funde deuten darauf hin, dass das zwölf Meter lange, 2,50 Meter breite und etwa einen Meter hohe Boot aufgrund eines Kielbruchs und falscher Beladung im Arendsee versank.

"Das Boot soll voraussichtlich im September gehoben werden. Die geplante Bergung eines mittelalterlichen Schiffes aus dieser Tiefe ist bislang einmalig in Europa", sagte Thomas.

Die Bergung des Bootes ist notwendig, da ihm unmittelbare Gefahr droht. Eingeschleppte Dreikantmuscheln greifen das Holz an. Zudem liegt es in Schräglage an einem Berghang und ist gefährdet, abzurutschen.