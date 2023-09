Elfen im Harzklinikum Wernigerode sorgen für leuchtende Kinderaugen

Wernigerode - Im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Wernigerode ( Landkreis Harz ) gab es am gestrigen Donnerstag leuchtende Kinderaugen.

Mit Absprache der Ärzte und Pfleger haben die beiden Elfen die jungen Patienten im Harzklinikum überrascht. © Katrin Iwang/Sternauto

Denn die jungen Patienten der Kinderstation bekamen in den Nachmittagsstunden Besuch von zwei zauberhaften Fabelwesen.

Und die beiden Elfen waren nicht ohne ein paar kleine Geschenke vorbeigekommen. Mitgebracht hatten sie eine kühle Leckerei in Form von Eiscreme.

Hinter der Aktion steht das Autohaus Sternauto in Wernigerode. Einem dortigen Service-Techniker wurde durch Mercedes-Benz der Titel "Best of Service 24h 2022" verliehen.

Mit diesem Titel wurden ihm und dem Autohaus-Team eine Gratifikation für eine Mitarbeiterveranstaltung zugesprochen.

Diese wollten die Mitarbeiter gerne weitergeben. Die Überraschung für das Harzklinikum war damit geboren.