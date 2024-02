Erster Geburtstag in vier Jahren: Schalttagbabys in Sachsen-Anhalt geboren!

Burg - Für einige Neugeborene aus Sachsen-Anhalt gibt es die erste "richtige" Geburtstagsfeier erst in vier Jahren.

In der Helios Klinik in Burg kamen 2024 drei Babys am Schalttag auf die Welt. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Allein an der Helios Klinik in Burg (Landkreis Jerichower Land) kamen nach Krankenhausangaben drei Babys am Schalttag, dem 29. Februar, zur Welt.

Seit dem Jahr 2000 sind in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes insgesamt 98 Mädchen und 127 Jungen an einem 29. Februar geboren worden.