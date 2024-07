24.07.2024 15:06 Fußballer (†21) stirbt bei Unfall: Verein organisiert Gedenkspiel

In der Nacht auf den 1. Juli starben bei einem Verkehrsunfall im Burgenlandkreis drei junge Menschen. Am Wochenende gab es ein besonderes Gedenken an die Toten.

Von Annika Rank

Weißenfels - In der Nacht auf den 1. Juli starben bei einem Verkehrsunfall im Burgenlandkreis drei junge Menschen, unter ihnen auch ein Kamerad (†21) der Ortsfeuerwehr Leißling. Am Wochenende gab es ein besonderes Gedenken für die Toten. Am Wochenende fand ein Gedenkspiel zu Ehren des getöteten 21-Jährigen statt. © Facebook/SSC Weißenfels Der 21-Jährige, der am 1. Juli mit mehreren Personen von einem Fest in Naumburg zurück nach Hause unterwegs gewesen und auf der L204 in einen tödlichen Unfall verwickelt worden war, war nicht nur ehrenamtliches Mitglied der Feuerwehr, sondern auch Spieler des SSC Weißenfels gewesen. Da er nach MDR-Informationen in der dritten Mannschaft des Fußballvereins gespielt hatte, wurde am Wochenende ein Gedenkspiel abgehalten. Die Partie der Kicker gegen ein aus Freunden und Verwandten des Verstorbenen bestehendes Team ging demnach unentschieden aus. Sachsen-Anhalt Hunderte Haushalte betroffen: Plötzlicher Stromausfall in Wolmirstedt Es war nicht die erste Trauerveranstaltung zu Ehren der drei jungen Todesopfer: In der Kirche Schönburg wurde wenige Tage nach dem Unfall eine Trauerandacht abgehalten. In der Nacht auf den 1. Juli war der 43-jährige Unfallfahrer mit seinen vier Insassen von der Landstraße abgekommen, einen Hang hinuntergestürzt und gegen einen Baum geprallt. Während der 21-Jährige und zwei 19-jährige Frauen noch vor Ort starben, kamen der Fahrer und eine 18-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus. Laut der Polizei hatte der 43-Jährige Alkohol intus.

