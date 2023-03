Geht ins Ohr, bleibt im Kopf: Diese Radiosender hören die Menschen in Sachsen-Anhalt am liebsten

Magdeburg - Am heutigen Mittwochmorgen hat die sogenannte " Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse " (AGMA) die neuen Radio-Einschaltquoten veröffentlicht. Diese Sender hört man in Sachsen-Anhalt am liebsten.

Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt nutzen noch immer täglich das klassische Radio. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Sie sind ein treuer Begleiter beim Aufstehen, Zähneputzen, Autofahren, Essen oder sie helfen beim Einschlafen. Die Rede ist von Radiosendern. Jeder kennt einen und hat seinen heimlichen Favoriten, den er immer wieder einschaltet.

Noch immer nutzen Tausende Menschen jeden Tag das klassische Hörfunkprogramm, obwohl Streaming-Dienste wie Spotify in wenigen Sekunden unter Millionen Titeln das eine gewünschte Lied abspielen können.

Doch das Radioprogramm besteht nicht nur aus Musik. Service, Unterhaltung und Nachrichten - all das kann Spotify (noch) nicht aus einer Hand anbieten.

In Sachsen-Anhalt gibt es gleich drei Anbieter von landesweiten Hörfunkprogrammen. Das sind der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Magdeburg und Halle/Saale, Radio Brocken in Halle/Saale sowie Radio SAW in Magdeburg.

Dabei werden die Programme in unterschiedlichen Übertragungswegen angeboten. Klassisch über die analoge und digitale terrestrische Ausstrahlung, per App auf dem Smartphone oder auch über smarte Lautsprecher mit Sprachassistenten wie zum Beispiel Alexa.