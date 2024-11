An ehemaliger innerdeutscher Grenze: Haseloff und Weil gedenken des Mauerfalls

Harbke - Mit einer gemeinsamen Gedenkfeier an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Helmstedt haben die Regierungschefs von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an den Mauerfall vor 35 Jahren erinnert.

"Der Fall der Mauer und die Deutsche Einheit zählen zu den glücklichsten Momenten der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU ) bei der Veranstaltung am Lappwaldsee in Harbke (Landkreis Börde).

Beide Ministerpräsidenten planen einen touristischen Ort an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Helmstedt. © Matthias Bein/dpa

Der grenzüberschreitende Lappwaldsee, an dem sich beide Politiker trafen, entsteht seit 2002 in einem ehemaligen Braunkohle-Tagebau zwischen Helmstedt in Niedersachsen und Harbke in Sachsen-Anhalt.

Anlässlich der Gedenkfeier präsentierte die Wirtschaftsfördereinrichtung erste Pläne zur künftigen touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Sees, dessen Flutung noch andauert.

Das künstliche Gewässer soll zu einem touristischen Anziehungspunkt der Region werden mit Erholungs- und Freizeitangeboten für Menschen beider Bundesländer.

Ministerpräsident Weil sprach von einem "Zeichen der Einheit und Zusammenarbeit in der Region".